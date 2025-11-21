Актер Чедвик Боузман посмертно получил звезду на голливудской "Аллее славы"

Фото: ТАСС/АР/Richard Shotwell

Американский актер Чедвик Боузман, известный по главной роли в фильме "Черная пантера" от Marvel, посмертно получил звезду на голливудской "Аллее славы".

Церемонию посетили вдова актера Симон Ледвард-Боузман и его коллеги по цеху Виола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Бакари Джордан. Также на мероприятии присутствовал режиссер Райан Куглер.

На церемонии Нионго отметила уникальный талант Боузмана. Она подчеркнула, что в актере было что-то необъяснимое, что проникало в сердца зрителей.

Боузман в течение четырех лет боролся с раком толстой кишки. В 2020 году он скончался в возрасте 43 лет в окружении близких.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно стал лауреатом Национальной премии кинематографичных искусств и наук "Ника". Он получил звание в номинации "Честь и достоинство".