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Культура

10:51

Картину Фриды Кало продали за 5,8 миллиона долларов

культура

Фото: estaticos.efe.com

Картину мексиканской художницы Фриды Кало "Портрет женщины в белом" продали в ходе торгов в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта работа стала второй самой дорогой картиной художницы, проданной на аукционе. Картина была написана в 1929 году. Она изображает девушку в белом платье. По мнению искусствоведов, художница запечатлела на этом полотне ее подругу из США.

Картину Фрида Кало подарила своему другу и фотографу Лоле Альваресу Браво. Работа находилась в частных коллекциях. Аукционный дом оценивал стоимость картины в 3-5 миллионов долларов.

Ранее житель Москвы нарисовал картину, придумал ей историю и продал за 10 тысяч рублей. Эта сумма в десять раз превышает сумму, которую он потратил на материалы. У автора картины нет художественного образования.

Мужчина опубликовал историю в соцсети. В ней он рассказал, что картину ему передал француз со старомодно закрученными усами в Париже в 2015 году. "Он попросил, чтобы я эту картину выставил и продал за максимальную сумму," – рассказал автор. После этого начался интернет-аукцион – пользователи делали ставки в комментариях к публикации. В итоге картина была продана за 10 тысяч рублей.

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