СМИ сообщили о гибели оператора "Игры престолов"

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Британский оператор Марк Милсом погиб в Гане, где участвовал в съемках новой драмы "Земля прощающая" для BBC и Netflix. Трагедия произошла при работе над ночной сценой с автомобильными трюками.

В настоящее время проводится расследование. Корпорация BBC выразила соболезнования, сообщает "Газета.ру".

54-летний Милсом известен по работе над сериалами "Шерлок" и "Игра престолов". Также его фильмография включает ленты "Спасти рядового Райана", "Вселенная Стивена Хокинга", "Квант милосердия".