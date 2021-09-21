Номинантов на премию "Грэмми-2022" объявят 23 ноября

Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello
Номинантов на музыкальную премию "Грэмми" объявят 23 ноября, сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая престижную награду.
К участию будут допущены музыкальные композиции и альбомы, вышедшие с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Первый раунд тайного голосования жюри пройдет с 22 октября по 5 ноября. Второй раунд намечен на период с 6 декабря по 5 января 2022 года.
Вручение премии состоится 31 января 2022 года в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.
Прошлая церемония вручения была изменена на фоне коронавируса, в этот раз она пройдет в обычном формате.
Ранее сообщалось, что с 2022 года при награждении в отборе номинантов не будут участвовать так называемые секретные комитеты, состоящие из представителей индустрии. Они с 1989 года определяли претендентов на победу в главных номинациях: "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист".
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