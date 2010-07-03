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17:07

Комедию – британский ответ "Амели" покажут в "Сладком музее" во время "Ночи кино"

культура кино

17:07

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Фото: Кадр из фильма "Фантастическая любовь и где ее найти"

24 августа онлайн-кинотеатр tvzavr покажет в "Сладком музее" комедию "Фантастическая любовь и где ее найти" – британский ответ французской "Амели".

"Фантастическая любовь и где ее найти" – очень тонкая и трепетная картина о девушке, живущей в собственных фантазиях. Она сочиняет сказки, пытается привести в порядок безнадежно заросший старый и сад и, конечно же, как и все юные леди, безумно мечтает о любви. Однако несмотря на то, что многие считают ее фантазии глупыми и даже детскими, они на самом деле способны кардинально изменить жизнь многих людей вокруг нее, добавив в их серые будни яркие краски, творчество и, конечно же, мечты.

Картина собрала всех звезд британского кино. Главную героиню в ней сыграла Джессика Браун Финдле, известная по роли Сибил Кроули в популярном сериале "Аббатство Даунтаун". Также в фильме снимались Эндрю Скотт, получивший известность благодаря роли Мориарти в сериале "Шерлок", и Том Уилкинсон – дважды номинант на премию "Оскар".

С 20:30 до 00:00 вход в "Сладкий музей" и показ фильма будут абсолютно бесплатными для всех желающих. Для того, чтобы попасть на мероприятие, при входе в музей нужно сказать фразу "Фантастическая любовь". Также первых 400 гостей ждут специальные подарки.

После показа все желающие смогут прогуляться по залам музея, залезть на рожок мороженого, погладить единорогов, сделать селфи с пингвином и, конечно же, обсудить увиденное на экране.

Где: Новый Арбат, 24, кинотеатр "Октябрь", 0 этаж
Когда: 24 августа
культура кино

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