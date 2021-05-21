Сценаристы картин "Дорогие товарищи!", "Глубже!" и "Чики" получили премию "Слово"

Фото: facebook.com/premia.slovo
Сценаристы фильмов "Дорогие товарищи!", "Глубже!" Елена Киселева, Андрей Кончаловский и Михаил Сегал, сериала "Чики" – Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец стали лауреатами пятой сценарной премии имени Черных "Слово". Об этом сообщает РИА Новости.
Продюсер премии Петр Ануров отметил, что время для вручения наград было выбрано удачное. По его словам, киноиндустрия в настоящее время переживает времена трансформации.
"Для автора, кажется, раскрываются новые границы, уходит понятие формата. Абсолютно каждый автор может сегодня написать историю, которая его беспокоит, которая в результате попадёт на международные платформы и ее увидят сотни миллионов человек", – сказал Ануров.
Уточняется, что сценаристы фильмов "Дорогие товарищи!" и "Глубже!" получили награды в номинации "Полнометражный фильм".
"Я хочу сказать спасибо в двух направлениях: то, что касается этого фильма, он стал возможен и я написал его благодаря моим продюсерам. И другое: я хотел сказать, что общечеловеческие и общегуманистические вещи стали уже поводом и предметом шуток, когда благодарят родителей. Сколько я себя помню, сколько я пытался писать и что-то ставить, все это время благодаря моим родителям такая возможность была", – сказал Сегал, когда получал награду.
Авторы проекта "Чики" стали лучшими в номинации, где оценивали сериалы.
Ранее американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на драму "Землетрясение" Сарика Андреасяна и комедию "Королева" Таисии Игуменцевой.
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