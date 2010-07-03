Съемки третьей части "Плохих парней" завершены

Фото: кадр из фильма "Плохие парни 2", режиссер Майкл Бэй

Съемки третьей части фильма "Плохие парни" завершены. Об этом в своем Instagram сообщил Уилл Смит.

"Съемки закончены", – написал актер под фотографией, где он вместе с одним из исполнителей главной роли в картине Мартином Лоуренсом.

Съемки "Плохих парней-3" длились около трех месяцев. По сюжету "плохим парням" приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.