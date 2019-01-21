Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:59

Минкультуры пересмотрит критерии финансирования кинофестивалей

культура

16:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Критерии, по которым оказывается поддержка кинофестивалям, пересмотрят. Об этом сообщил Владимир Мединский.

"Я дал поручение департаменту кинематографии пересмотреть критерии, и Дням российского кино за рубежом, и представить предложения по усовершенствованию этой системы", – цитирует РИА Новости министра культуры.

В 2018 году в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" были внесены поправки, которые по-новому регламентируют показ фильмов без прокатного удостоверения. Теперь их можно показывать только по телевидению и на международных кинофестивалях с конкурсом и жюри, которые должны находиться в соответствующем перечне, утвержденном правительством России.

При этом от получения удостоверения освобождены зарубежные фильмы, демонстрируемые в рамках культурного сотрудничества стран, и картины, показываемые в культурно-просветительских целях. Авторами законопроекта выступила группа депутатов под руководством председателя комитета по культуре Еленой Ямпольской.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика