Минкультуры пересмотрит критерии финансирования кинофестивалей

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Критерии, по которым оказывается поддержка кинофестивалям, пересмотрят. Об этом сообщил Владимир Мединский.

"Я дал поручение департаменту кинематографии пересмотреть критерии, и Дням российского кино за рубежом, и представить предложения по усовершенствованию этой системы", – цитирует РИА Новости министра культуры.

В 2018 году в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" были внесены поправки, которые по-новому регламентируют показ фильмов без прокатного удостоверения. Теперь их можно показывать только по телевидению и на международных кинофестивалях с конкурсом и жюри, которые должны находиться в соответствующем перечне, утвержденном правительством России.

При этом от получения удостоверения освобождены зарубежные фильмы, демонстрируемые в рамках культурного сотрудничества стран, и картины, показываемые в культурно-просветительских целях. Авторами законопроекта выступила группа депутатов под руководством председателя комитета по культуре Еленой Ямпольской.