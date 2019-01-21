Мединский рассказал о рекордных сборах российского кино в январе

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Сборы российских фильмов за первые три недели проката в году достигли пяти миллиардов рублей. По словам главы Минкультуры Владимира Мединского, это 70% всех потраченных средств на билеты, что является рекордным показателем в истории современного отечественного кино, передает "Интерфакс".

Министр подчеркнул, что за указанный период в кинотеатры пришли свыше 21 миллиона человек. Он добавил, что "доля российского кино традиционно очень высокая". Это при наличии большого выбора зарубежных кинолент.

Более двух миллиардов, как уточнил Мединский, собрал фильм "Т-34". "Сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх", – выразил надежду глава культурного ведомства.

Мединский также отметил успех комедий "Полицейский с Рублевки" и "Елки последние", а также нового мультфильма про трех богатырей и продолжения "Снежной королевы". Все они собрали 1,6 миллиарда, 700 миллионов, 600 миллионов и 200 миллионов рублей соответственно.

"Уже понятен абсолютно, в принципе, репертуарный план следующих новогодних праздников", – добавил министр, подчеркнув важность жанрового разнообразия праздничных картин.

Ранее Мединский выразил свое возмущение отзывами критиков о фильме "Т-34". Он отметил, что упреки чаще всего относятся к финалу картины, который называют голливудским. Сам глава ведомства назвал картину феерически успешной.