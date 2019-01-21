Трампа номинировали на антипремию "Золотая малина"

Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл, голос Джонни Деппа и президент США Дональд Трамп в роли самого себя номинированы на антипремию "Золотая малина". Об этом сообщает News.ru.
Трампа представили к награде в категории "Худший актер года" за документальную картину "Смерть нации". Актер Джонни Депп номинирован на "Золотую малину" за озвучивание в фильме "Шерлок Гномс".
Организаторы премии представили номинантов по традиции в юмористическом видеоролике. В этот раз темой видео стали неудачи 2018 года, в числе которых – саммит президентов России и США, который проходил в Финляндии. В конце ролика появляется подпись под изображением беседы Путина и Трампа. Она гласит, что президент России заверил своего американского коллегу в "восторженной поддержке россиянами".
В категории "Худшая актриса" номинированы Дженнифер Гарнер, Мелисса Маккарти, Эмбер Херд, Аманда Сейфрид и Хелен Миррен. За звание "Худшей картины" поборются "Холмс & Ватсон", "Кодекс Готти", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Робин Гуд: Начало" и "Игрушки для взрослых". Победители будут объявлены 23 февраля.
Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном. Она вручается ежегодно с 1982 года. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. У него есть два значения – одно из них, прямое, "малина", второе на сленге означает презрение.
В прошлом году "Золотую малину" в категории "Худший фильм" получил "Эмоджи фильм".
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