Названы любимые фильмы россиян за 2017 год

Фото: кадр из фильма "Аритмия", режиссер Борис Хлебников

"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы среди россиян, вышедшие в 2017 году, сообщает "Газеты.ру". Всего в российский прокат за это время вышли 398 картин.

Пятую часть составило российское кино, и в пятерку самых рейтинговых вошли "Аритмия", "Салют-7", "Время первых", "Нелюбовь" и "Последний богатырь".

Среди актеров самыми популярными стали Александр Петров, Александра Бортич, Данила Козловский, Павел Прилучный и Любовь Аксенова. Рейтинг составляли по количеству просмотров их страниц.

В топ-5 иностранных фильмов попали "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049", "Собачья жизнь", "Тор: Рагнарек" и "Одаренная". В пятерку любимых иностранных кинозвезд вошли Том Харди, Райан Гослинг, Джеймс Макэвой, Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.

Лучшими мультфильмами стали "Тайна Коко", "Твое имя", "Зверопой", "Тачки 3" и "Лего фильм: Бэтмен".