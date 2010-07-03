Книгу Кшиштофа Варликовского "Шекспир и узурпатор" представят Москве

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Презентация книги Кшиштофа Варликовского "Шекспир и узурпатор", выпущенной издательством Navona, пройдет в столице 21 ноября рамках культурно-образовательной программы фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

Режиссер Кшиштоф Варликовский – один из самых ярких представителей современного польского театра. Особую славу ему принесли постановки пьес Шекспира в Польше, Германии, Франции и Италии, в которых он решительно отходил от общепризнанных традиций и интерпретаций.

Десять из этих спектаклей стали отправной точкой в беседах режиссера с известным польским театральным критиком и драматургом Петром Грущинским. Эти интервью вошли в книгу "Шекспир и узурпатор".

Но речь в них идет и о нешекспировских спектаклях Варликовского, и о пьесах, которые он не ставил. При этом разговор не ограничивается театральными рамками (собеседники, в частности, говорят о польском обществе, о временах трансформации). Однако главное в книге – размышления о том, что же тексты Шекспира могут сказать нам сегодня.

Русское издание – новая версия этой книги, для которой Петр Грущинский написал специальное предисловие. По сравнению с польской книга дополнена главой о знаменитом спектакле "Африканские сказки Шекспира" (отдельным тиражом впервые изданы монологи из спектакля, написанные Важди Муавадом).

Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" проходит в Москве третий раз и посвящен памяти великого сценографа Давида Боровского. В конкурсной программе – 16 спектаклей молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. Фестиваль сопровождает широкая культурная и образовательная программы – мастер-классы, лекции, презентации книг, выставки – на площадках Музея имени Бахрушина и выставочного зала "Новый манеж".