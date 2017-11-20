Бузова будет вести программу на Первом канале

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ольга Бузова станет одной из ведущих нового ежедневного информационного ток-шоу "Бабий бунт" на Первом канале. Вместе с ней программу будут вести Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, актриса Татьяна Васильева и радиоведущая Елена Абитаева.

Пять участниц программы будут обсуждать актуальные новости, происходящие в мире. По формату программа будет напоминать телешоу "Девчата" и программу "Прожекторпэрисхилтон", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пилотный выпуск программы отсняли еще летом, однако тогда главной темой передачи была история "разведенок". Теперь формат решили расширить.

Планируется, что программа будет идти с 27 ноября по будням в прямом эфире. Начало – в 12:15.