Продюсер Дворцов: артист Геннадий Хазанов продал недвижимость из-за болезни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Художественный руководитель Театра эстрады, народный артист Геннадий Хазанов продал свою недвижимость в Москве за 1 миллиард рублей из-за болезни. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" выразил продюсер Сергей Дворцов.

"Как правило, когда человек начинает распродавать свое многомиллионное имущество, это указывает на определенные проблемы. Я знаю, что у него не все в порядке со здоровьем. Он болеет. На лечение нужны деньги", – сказал продюсер.

Дворцов добавил, что у Хазанова не все в порядке с финансами, так как сейчас его мало куда приглашают. Артист не появляется на телевидении и не ведет корпоративы, а денег от театра на реабилитацию не хватает.

