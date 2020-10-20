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Москва 24

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Культура

12:41

Отмененный концерт Uma2rman перенесли на 22 октября

культура

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Концерт группы Uma2rman, который должен был состояться 31 мая, пройдет 22 октября в "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT". Все ранее купленные билеты будут считаться действительными.

Нижегородская группа Uma2rman (ранее – "Уматурман") основана братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими в 2003 году после записи демоальбома. В том же году группа дебютировала в Москве на концерте Земфиры.

Артистке приглянулось демо песни "Прасковья", которую братья исполнили с ней дуэтом: "Прасковья" стала хитом, а группу начали приглашать на главные рок-фестивали страны. Позже режиссер Тимур Бекмамбетов предложил группе записать саундтрек к "Ночному дозору".

И "Прасковья", и "Ночной дозор" вошли в дебютную пластинку Uma2rman "В городе N", принесшую группе премию MTV RMA в категории "Лучший дебют". С тех пор Кристовские записались с Патрисией Каас и Людмилой Гурченко и выпустили еще несколько успешных альбомов, главные песни из которых прозвучат в "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT".

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