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Культура

12:32

Ко Дню военного связиста в Музее Победы открылась выставка

культура город досуг

Фото: victorymuseum.ru

В Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка, посвященная Дню военного связиста, сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что в России День военного связиста отмечается 20 октября.

"Она открылась в рамках проекта "Война: день за днем". Более миллиона военных связистов участвовали в Великой Отечественной войне. Документы, размещенные на тачскрине, расскажут о самых известных героях", – говорится в сообщении.

В новой экспозиции представили около 15 предметов, которые рассказывают о работе связистов, в том числе полевой телефонный аппарат образца 1943 года и переносную ультракоротковолновую радиостанцию А-7А образца 1944 года.

Посетить выставку можно будет до начала ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что Музей Победы присоединился к международному челленджу. В центре инсталляции – танк Т-34. Около него – подбитые на фронте танкисты с военной экипировкой. Музей Победы призвал к челленджу Третьяковку, Эрмитаж и Музей Москвы.

Тетрис-челлендж – явление, при котором фотографируются, лежа на полу или на земле с вещами, которые ежедневно используют в работе.

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