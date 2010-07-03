16 молодых режиссеров представят свои спектакли на лучших площадках Москвы

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства пройдет в столице третий раз с 21 сентября по 18 ноября. Он посвящен памяти великого сценографа Давида Боровского и проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В конкурсной программе – постановки последних двух сезонов молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. В фестивале участвуют талантливые постановщики со всей России – именно они делают театр сегодня и будут делать его завтра!

"Уроки режиссуры" – это площадка режиссерского театра нового времени. Уникальное явление в театральном мире, в приоритете которого поиск, выявление и поддержка молодых талантливых режиссеров драматического театра и смотр их работ за два года.

В основу фестиваля положен биеннальный принцип: раз в два года проходит молодежное биеннале, раз в два года – биеннале мастеров. Так, в первый год работы – в 2017 году – фестиваль "Уроки режиссуры" представил постановки молодых лидеров театральной России. В 2018-м в программу вошли работы отечественных мастеров и мэтров мировой сцены.



Фото: предоставлено организаторами фестиваля

"Уроки режиссуры" – единственный в мире театральный фестиваль, жюри которого состоит исключительно из профессиональных режиссеров, оценивающих работы коллег. И это не только повышает ценность наград, но и способствует укреплению престижа режиссерской профессии и обмену опытом.

В этом году в конкурсной программе участвуют 16 молодых режиссеров: Саша Толстошева (Москва), Егор Перегудов (Москва), Александр Хухлин (Москва), Олег Долин (Москва), Марфа Горвиц (Москва), Айдар Заббаров (Санкт-Петербург), Хуго Эрикссен (Санкт-Петербург), Андрей Горбатый-младший (Санкт-Петербург), Роман Габриа (Санкт-Петербург), Семен Серзин (Ярославль), Грета Шушкевичуте (Россошь), Дмитрий Зимин (Екатеринбург), Джемма Аветисян (Новосибирск), Полина Кардымон (Новосибирск), Артем Галушин (Канск) и Алексей Ермилышев (Архангельск).

Свои спектакли они сыграют на лучших площадках Москвы – на сцене РАМТа и Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров.

В жюри – мэтры отечественной театральной режиссуры: Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" 18 ноября жюри назовет имена лауреатов – обладателей трех премий. Лауреаты получат призы и символ Биеннале театрального искусства – статуэтку Арлекина.

Полная программа доступна по ссылке.