Специальные "БеспринцЫпные чтения": Цыпкин и Стычкин в программе "Слава Славику"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

3 октября в Гоголь-центре премьера: единственный раз – специальные "БеспринцЫпные чтения" под названием "Слава Славику" с участием Александра Цыпкина и Евгения Стычкина, а также двух молодых актрис Дарьи Мельниковой и Маргариты Аброськиной. В программе прозвучит неопубликованный рассказ автора и произведения из новой книги.

Со сцены будут звучать рассказы Александра Цыпкина, но впервые все истории будут объединены одним героем – Невеликим комбинатором Славиком, который стал популярен благодаря своему прозвищу, не совсем цензурному, и поэтому используется оно исключительно подпольно, тайно. Рассказы про Славика вошли в новую книгу "Девочка, которая всегда смеялась последней". Образ Славика несколько раз воплощал на сцене Евгений Стычкин, и ему это удавалось блистательно. Специально для этого вечера написаны новые истории про главного героя, поэтому будут и премьеры.

Ну и традиционно уже для "БеспринцЫпных чтений", сцену предоставят молодым актерам и актрисам, которые всегда привносят особенное настроение в каждый концерт. Специальными гостями в этот раз станут Маргарита Аброськина – звезда сериала "Толя Робот", и Дарья Мельникова, получившая известность за роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки" и роль Чумы в фильме "Стальная бабочка".

"Славик-не...ээх, жаль, нельзя здесь его назвать полным именем – мой любимый герой. Несмотря на то, что конечно он обманщик и мошенник, зла в нем нет, ну, по крайней мере, в это мне хочется верить. Рад, что пришла идея собрать в один вечер истории о его приключениях, и особенно рад, что Женя нашел время. Ну, и конечно, ждем, что получится у молодежи. Они лучше нас, как и должна быть молодежь, но мы пока еще сопротивляемся", – говорит Цыпкин.

Александр Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Дебютировав в 2015 году, он выпустил два сборника рассказов – "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий", – ставших бестселлерами. Один из них в 2018-м вошел в топ-10 российских книжных магазинов наряду с произведениями Олдоса Хаксли, Виктора Пелевина и Джорджа Оруэлла. Совокупный тираж двух книг составил уже более 200 000, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Рассказы Александра Цыпкина переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.

Прозу Цыпкина, помимо самого автора, читают со сцены Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и другие артисты.

Вечера под названием "БеспринцЫпные чтения", в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, проходят с аншлагами в ведущих московских театрах, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто, Женевы, Берлина и других городов.

Когда: 3 октября, 20:00

Где: "Гоголь-центр"

