Хазанов вернулся в "Ленком" со спектаклем "Американские горки"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Легендарный "Ленком" открывает новый сезон спектаклем "Американские горки" с участием Геннадия Хазанова и Анны Большовой, передает РИА Новости.

Режиссером "Американских горок" стал Леонид Трушкин. Спектакль поставлен по авантюрной комедии Эрика Ассу Les Montagnes russes, главная мужская роль в которой писалась специально для Алена Делона.

В варианте "Ленкома" роль немолодого героя-любовника досталась Геннадию Хазанову. Его персонаж не столько обольститель дам, сколько одинокий и несчастный человек.

С этим спектаклем Хазанов возвращается на сцену "Ленкома" спустя 5 лет. Ранее он играл ведущую роль в "Городе миллионеров".

Как признался актер на репетиции перед премьерой, время пролетело незаметно, будто это было только вчера.

"Когда появилась возможность вернуться в "Ленком", я с радостью воспользовался этим шансом. Я люблю этот театр, мне здесь очень уютно", – сказал Хазанов.

Артист отметил, что премьера "Ленкома" – это вторая версия все той же пьесы, которую под названием "Крутые виражи" в постановке того же режиссера они несколько лет играли на другой московской сцене.

Для версии "Ленкома" созданы другие декорации и новые костюмы.

По словам Хазанова, у пьесы на новой сцене состоится второе рождение. Актер выразил надежду, что спектакль впишется в богатый репертуар театра и понравится зрителям.

Исполнительница женской главной роли Анна Большова рассказала, что работа над пьесой длилась 9 месяцев. Очень многое переделывалось под российскую реальность и придумывалось нового, чего нет в пьесе.

"Моя героиня как раз и является импульсом для крутых виражей, по которым катится, набирая скорость, мой партнер", – сказала Большова.

Премьерные показы "Американских горок" пройдут 20 и 21 сентября на основной сцене "Ленкома".