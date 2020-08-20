Сказка "Конек-Горбунок" выйдет в широкий прокат 22 октября

Фото: youtube.com/Кинокомпания СТВ
Приключенческий фильм "Конек-Горбунок" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 22 октября. Об этом ТАСС рассказали представители кинокомпании СТВ.
В образе Ивана перед зрителями предстанет актер Антон Шагин. "В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия – Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви", – сказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, чьи слова привела пресс-служба.
В ленте режиссера Олега Погодина по мотивам одноименной сказки Петра Ершова сыграл актер Павел Деревянко.
"Технология была следующая – перед съемками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами", – делится подробностями съемок Деревянко.
На YouTube-канале компания "Наше кино" был размещен тизер картины, которая выйдет осенью.
Видео: youtube.com/Кинокомпания СТВ
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