Сказка "Конек-Горбунок" выйдет в широкий прокат 22 октября

Фото: youtube.com/Кинокомпания СТВ

Приключенческий фильм "Конек-Горбунок" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 22 октября. Об этом ТАСС рассказали представители кинокомпании СТВ.

В образе Ивана перед зрителями предстанет актер Антон Шагин. "В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия – Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви", – сказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, чьи слова привела пресс-служба.

В ленте режиссера Олега Погодина по мотивам одноименной сказки Петра Ершова сыграл актер Павел Деревянко.

"Технология была следующая – перед съемками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами", – делится подробностями съемок Деревянко.

На YouTube-канале компания "Наше кино" был размещен тизер картины, которая выйдет осенью.

Видео: youtube.com/Кинокомпания СТВ