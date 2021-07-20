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Культура

17:13

Каннский кинофестиваль в 2022 году пройдет с 17 по 28 мая

культура

Фото: depositphotos/motortion

Международный Каннский кинофестиваль в 2022 году пройдет с 17 по 28 мая. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Ранее организаторы заявили о планах проведения 75-го фестиваля с 10 по 21 мая.

"Опечатка: 75-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

Сроки проведения кинофестиваля в Каннах в 2021 году были сдвинуты в связи с пандемией, он состоялся 6–17 июля. Главный приз – "Золотую пальмовую ветвь" – завоевал фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.

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