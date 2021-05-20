Москва онлайн покажет встречу с Александром Молочниковым на Telling Stories – 2021

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

21 мая в рамках фестиваля Telling Stories – 2021 состоится открытое интервью с актером и режиссером театра и кино Александром Молочниковым.

Александр Молочников играл в МХТ имени Чехова с 2012 по 2020 год. На сцене театра он дебютировал в роли Вронского в спектакле "Каренин". В качестве режиссера выступил в спектаклях "19.14", "Бунтари", "Ночь влюбленных" и других. Также Молочников ставил свои спектакли на сцене Большого театра и в Театре на Малой Бронной.

Telling Stories – международный фестиваль, созданный факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Его программа посвящена инновациям и достижениям в области медиа, искусства, дизайна и креативных индустрий.

Смотрите трансляцию 21 мая в 19:20 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.