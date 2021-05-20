Москва онлайн покажет встречу с Дмитрием Глуховским на Telling Stories – 2021

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
21 мая в рамках фестиваля Telling Stories – 2021 состоится открытое интервью с писателем, сценаристом и продюсером Дмитрием Глуховским.
Дмитрий Глуховский является создателем книжной серии постапокалиптических романов о метро, а также автором реалистического романа "Текст", по которому в 2019 году был снят одноименный фильм. Глуховский написал для фильма сценарий. В 2020 году писатель стал лауреатом кинопремии "Ника" за лучшую сценарную работу.
Международный фестиваль Telling Stories основан факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ в 2018 году. Он посвящен тенденциям, инновациям и последним достижениям в области медиа, искусства, дизайна и креативных индустрий в целом.
Смотрите трансляцию 21 мая в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.