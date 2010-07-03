"Фабрика Станиславского": II Летний фестиваль губернских театров пройдет с 7 по 16 июня

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С 7 по 16 июня в Москве и Подмосковье пройдет II Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". Это фестиваль федерального масштаба, программу которого составят показы спектаклей театров из пяти регионов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также и образовательная программа для студентов театральных вузов страны – практические занятия, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.
Основная идея фестиваля – собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К.С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что "система Станиславского", его наследие значимо для современного театра.
Церемония открытия состоится 7 июня в Подмосковье, в Музее-заповеднике "Горки Ленинские", где будет показан музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" (режиссер Сергей Безруков, авторы стихотворных текстов Ольга Михайлова, Елена Исаева, композитор Артур Байдо).
Участники конкурсной программы:
– М. Салтыков-Щедрин "Головлевы" (Театр "У Моста", Пермь, режиссер Сергей Федотов);
– А. Таммсааре "Оттенки" (Минусинский драматический театр, режиссер Алексей Песегов);
– Н. Гоголь "Ревизор" (Театр "Суббота", Санкт-Петербург, режиссер Андрей Сидельников);
– А. Чехов "Дядя Ваня" (Саратовский ТЮЗ, режиссер Илья Ротенберг);
– А. Вампилов "Прошлым летом в Чулимске" (Санкт-Петербургский театр "Мастерская", режиссер Григорий Козлов);
– "Беглец" по повести Л. Толстого "Казаки" (Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург, режиссер Айдар Заббаров);
– А. Чехов "Чайка" (Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбург, режиссер Григорий Козлов);
– М. Горький "Мещане" (Театр на Васильевском острове, Санкт-Петербург, режиссер Владимир Туманов).
В рамках фестиваля состоятся внеконкурсные показы спектаклей Московского Губернского театра. Спектакли пройдут на трех подмосковных площадках: в городах Сергиев Посад, Орехово-Зуево и Химки:
– А. Гельман "Скамейка" (режиссер Дмитрий Дюжев) на сцене театра "Наш Дом", Химки;
– Д. Привалов "Прекрасное Далеко" (режиссер Павел Артемьев) на сцене Зимнего театра в Орехово-Зуево;
– А. Миллер "Вид с моста" (режиссер Анна Горушкина) на сцене ДК Гагарина, Сергиев Посад;
– А. Чехов "Цветы запоздалые" (режиссер Владимир Данай) на сцене театра "Наш Дом", Химки.
В рамках образовательной программы фестиваля в помещениях Московского Губернского театра пройдут мастер-классы художественных руководителей театров – участников фестиваля: Сергея Безрукова, Григория Козлова и Сергея Федотова.
Лекции и семинары проведут:
– Александр Журавский, заместитель начальника Управления Аппарата Президента по общественным проектам, кандидат исторических наук, кандидат богословия;
– Ольга Егошина, доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ, театральный критик;
– Римма Кречетова, автор книги "Станиславский" из серии "ЖЗЛ", театральный критик, историк театра;
– Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор;
– Григорий Заславский, кандидат филологических наук, театральный критик, ректор РИТИ-ГИТИС;
– Нармин Ширалиева, министр культуры Московской области, профессор МГИМО;
– Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения;
– Дмитрий Мозговой, заместитель Председателя Союза театральных деятелей России.
Студенты образовательной программы примут участие в обсуждении спектаклей фестиваля, которые проведут театральные критики Ольга Галахова, Марина Тимашева, Нина Шалимова, Татьяна Ткач, Анастасия Иванова.
Также в рамках образовательной программы пройдут тренинги по актерской импровизации. Их проведет автор театральной игры "Импровизационный БАТЛ", актер московского Театра на Юго-Западе, педагог по импровизации Максим Драченин.
Участниками образовательной программы станут студенты театральных вузов Волгограда, Воронежа, Самары, Ярославля, Уфы (34 человека).
Фестиваль завершит работу 16 июня в Московском Губернском театре. По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручаются памятные статуэтки "Верю" – миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора.
В день подведения итогов фестиваля участники тренинга по актерской импровизации выступят на малой сцене МГТ, где будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате "Импровизационного БАТЛА".
Площадки фестиваля:
– Музей-заповедник "Горки Ленинские";
– Московский Губернский театр (Москва, Волгоградский проспект, 121);
– Театр "Наш дом" (Химки, улица Калинина, 2);
– Зимний театр (Орехово-Зуево, улица Бугрова, 5);
– Театр "Современник" (Москва, Чистопрудный бульвар, 17/1, "Другая сцена");
– ДК имени Гагарина (Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 185).
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