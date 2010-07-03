"Фабрика Станиславского": II Летний фестиваль губернских театров пройдет с 7 по 16 июня

Фото: Вадим Балкин

С 7 по 16 июня в Москве и Подмосковье пройдет II Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". Это фестиваль федерального масштаба, программу которого составят показы спектаклей театров из пяти регионов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также и образовательная программа для студентов театральных вузов страны – практические занятия, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.

Основная идея фестиваля – собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К.С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что "система Станиславского", его наследие значимо для современного театра.

Открытие

Церемония открытия состоится 7 июня в Подмосковье, в Музее-заповеднике "Горки Ленинские", где будет показан музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" (режиссер Сергей Безруков, авторы стихотворных текстов Ольга Михайлова, Елена Исаева, композитор Артур Байдо).

Участники конкурсной программы:

– М. Салтыков-Щедрин "Головлевы" (Театр "У Моста", Пермь, режиссер Сергей Федотов);

– А. Таммсааре "Оттенки" (Минусинский драматический театр, режиссер Алексей Песегов);

– Н. Гоголь "Ревизор" (Театр "Суббота", Санкт-Петербург, режиссер Андрей Сидельников);

– А. Чехов "Дядя Ваня" (Саратовский ТЮЗ, режиссер Илья Ротенберг);

– А. Вампилов "Прошлым летом в Чулимске" (Санкт-Петербургский театр "Мастерская", режиссер Григорий Козлов);

– "Беглец" по повести Л. Толстого "Казаки" (Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург, режиссер Айдар Заббаров);

– А. Чехов "Чайка" (Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбург, режиссер Григорий Козлов);

– М. Горький "Мещане" (Театр на Васильевском острове, Санкт-Петербург, режиссер Владимир Туманов).

Подмосковье. Внеконкурсная программа

Фото: предоставлено организаторами

В рамках фестиваля состоятся внеконкурсные показы спектаклей Московского Губернского театра. Спектакли пройдут на трех подмосковных площадках: в городах Сергиев Посад, Орехово-Зуево и Химки:

– А. Гельман "Скамейка" (режиссер Дмитрий Дюжев) на сцене театра "Наш Дом", Химки;

– Д. Привалов "Прекрасное Далеко" (режиссер Павел Артемьев) на сцене Зимнего театра в Орехово-Зуево;

– А. Миллер "Вид с моста" (режиссер Анна Горушкина) на сцене ДК Гагарина, Сергиев Посад;

– А. Чехов "Цветы запоздалые" (режиссер Владимир Данай) на сцене театра "Наш Дом", Химки.

Образовательная программа

В рамках образовательной программы фестиваля в помещениях Московского Губернского театра пройдут мастер-классы художественных руководителей театров – участников фестиваля: Сергея Безрукова, Григория Козлова и Сергея Федотова.

Лекции и семинары проведут:

– Александр Журавский, заместитель начальника Управления Аппарата Президента по общественным проектам, кандидат исторических наук, кандидат богословия;

– Ольга Егошина, доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ, театральный критик;

– Римма Кречетова, автор книги "Станиславский" из серии "ЖЗЛ", театральный критик, историк театра;

– Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор;

– Григорий Заславский, кандидат филологических наук, театральный критик, ректор РИТИ-ГИТИС;

– Нармин Ширалиева, министр культуры Московской области, профессор МГИМО;

– Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения;

– Дмитрий Мозговой, заместитель Председателя Союза театральных деятелей России.

Студенты образовательной программы примут участие в обсуждении спектаклей фестиваля, которые проведут театральные критики Ольга Галахова, Марина Тимашева, Нина Шалимова, Татьяна Ткач, Анастасия Иванова.

Также в рамках образовательной программы пройдут тренинги по актерской импровизации. Их проведет автор театральной игры "Импровизационный БАТЛ", актер московского Театра на Юго-Западе, педагог по импровизации Максим Драченин.

Участниками образовательной программы станут студенты театральных вузов Волгограда, Воронежа, Самары, Ярославля, Уфы (34 человека).

Закрытие

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль завершит работу 16 июня в Московском Губернском театре. По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручаются памятные статуэтки "Верю" – миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора.

В день подведения итогов фестиваля участники тренинга по актерской импровизации выступят на малой сцене МГТ, где будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате "Импровизационного БАТЛА".



Сергей Безруков художественный руководитель фестиваля Мы на нашем фестивале не отмечаем наградами режиссеров – мы отмечаем актеров премией "Верю". Название премии родилось из известной фразы Константина Сергеевича Станиславского, для которого главным всегда был актер, проживающий на сцене жизнь своего героя так, чтобы все зрители могли сказать ему: "Верю!" Мы именно за такой театр. Режиссер должен раствориться в актере, форма не должна превалировать над содержанием. И если мы видим подлинную жизнь человеческого духа, как говорил Станиславский, – это и есть тот самый русский психологический театр, который должен быть на сцене, и который не хотелось бы потерять.

Площадки фестиваля:

– Музей-заповедник "Горки Ленинские";

– Московский Губернский театр (Москва, Волгоградский проспект, 121);

– Театр "Наш дом" (Химки, улица Калинина, 2);

– Зимний театр (Орехово-Зуево, улица Бугрова, 5);

– Театр "Современник" (Москва, Чистопрудный бульвар, 17/1, "Другая сцена");

– ДК имени Гагарина (Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 185).

Фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторы – Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области. Художественный руководитель – народный артист России Сергей Безруков. Арт-директор фестиваля – Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения.

