Телеканал "Россия" раскрыл секреты нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьера третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия". 19 февраля на медиаплатформе "СМОТРИМ" и в аккаунтах всех социальных сетей телеканала "Россия" прошла онлайн-презентация нового сезона шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри.

Главный продюсер телеканала "Россия" Игорь Шестаков, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева, ведущий шоу Николай Басков и главный арбитр шоу Сергей Лазарев вместе с целой сотней экспертов ответили на вопросы и раскрыли секреты нового сезона популярного вокального шоу.

"У нас на сцене собрались высокопрофессиональные люди, которые понимают в музыке лучше нас всех. Поднять таких уважаемых людей с места и не просто заставить нажать на кнопку, а заставить их встать – для этого нужна харизма, талант и уверенность в себе. Даже просто находясь на сцене, испытываешь волнение. Можно представить, каково участникам, которые поют вживую, это тут же оценивается на наших глазах, а повлиять на это невозможно!", – рассказал главный продюсер телеканала "Россия" Игорь Шестаков.

По его словам, второй сезон шоу прошел значительно лучше первого и в планах – не просто сделать конкурс ежегодным, но помогать новым артистам расти дальше. Всего на кастинг подали свыше 10 тысяч заявок не только со всей России, но и из зарубежных стран.

Первым сюрпризом для зрителей стала премьера песни Сергея Лазарева "Снег в океане", клип которой собрал за сутки более миллиона просмотров в YouTube. "Я стою на сцене и смотрю на вас, моя любимая сотня. Как же я счастлив, что именно перед вами презентую эту песню", – признался артист.

Вокалисты соревнуются между собой в шоу "Ну-ка, все вместе!" за кубок, 1 миллион рублей и собственный сингл.

В этом сезоне жюри народного вокального шоу усилится суперзвездами Филиппом Киркоровым, Ани Лорак, Валерией, Ириной Дубцовой, Jony, 2Маши, Ларисой Долиной. К сотне присоединится и Влад Топалов. Группе SMASH в этом году исполняется 20 лет, и Сергей Лазарев не исключил возрождение дуэта на сцене шоу "Ну-ка, все вместе!". К постоянным членам жюри в сотне впервые присоединятся блогеры TikTok с миллионами подписчиков.

Лазарев дал старт новому вокальному флешмобу #НуКаВсеВместе, победители которого попадут в эфир телеканала "Россия". Для этого нужно снять на видео исполнение любимой песни и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #НуКаВсеВместе.