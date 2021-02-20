Телеканал "Россия" раскрыл секреты нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьера третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия". 19 февраля на медиаплатформе "СМОТРИМ" и в аккаунтах всех социальных сетей телеканала "Россия" прошла онлайн-презентация нового сезона шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри.
Главный продюсер телеканала "Россия" Игорь Шестаков, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева, ведущий шоу Николай Басков и главный арбитр шоу Сергей Лазарев вместе с целой сотней экспертов ответили на вопросы и раскрыли секреты нового сезона популярного вокального шоу.
"У нас на сцене собрались высокопрофессиональные люди, которые понимают в музыке лучше нас всех. Поднять таких уважаемых людей с места и не просто заставить нажать на кнопку, а заставить их встать – для этого нужна харизма, талант и уверенность в себе. Даже просто находясь на сцене, испытываешь волнение. Можно представить, каково участникам, которые поют вживую, это тут же оценивается на наших глазах, а повлиять на это невозможно!", – рассказал главный продюсер телеканала "Россия" Игорь Шестаков.
По его словам, второй сезон шоу прошел значительно лучше первого и в планах – не просто сделать конкурс ежегодным, но помогать новым артистам расти дальше. Всего на кастинг подали свыше 10 тысяч заявок не только со всей России, но и из зарубежных стран.
Первым сюрпризом для зрителей стала премьера песни Сергея Лазарева "Снег в океане", клип которой собрал за сутки более миллиона просмотров в YouTube. "Я стою на сцене и смотрю на вас, моя любимая сотня. Как же я счастлив, что именно перед вами презентую эту песню", – признался артист.
Вокалисты соревнуются между собой в шоу "Ну-ка, все вместе!" за кубок, 1 миллион рублей и собственный сингл.
В этом сезоне жюри народного вокального шоу усилится суперзвездами Филиппом Киркоровым, Ани Лорак, Валерией, Ириной Дубцовой, Jony, 2Маши, Ларисой Долиной. К сотне присоединится и Влад Топалов. Группе SMASH в этом году исполняется 20 лет, и Сергей Лазарев не исключил возрождение дуэта на сцене шоу "Ну-ка, все вместе!". К постоянным членам жюри в сотне впервые присоединятся блогеры TikTok с миллионами подписчиков.
Лазарев дал старт новому вокальному флешмобу #НуКаВсеВместе, победители которого попадут в эфир телеканала "Россия". Для этого нужно снять на видео исполнение любимой песни и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #НуКаВсеВместе.
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