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17:07

Здания музейного городка ГМИИ имени Пушкина планируют называть именами меценатов

культура

17:07

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Фото: meganom.moscow

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина планируют давать имена меценатов, которые помогают пополнять коллекцию музея, зданиям, залам и отдельным экспозициям музейного городка. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак.

"Закон о меценатстве сейчас уже позволяет давать имена и оставлять в истории, но пока нет инструментов материальных, а они нужны", – приводит слова Лошак Агентство "Москва".

По ее словам, на сегодняшний день музеи нуждаются в средствах и привлечении внимания меценатов. Лошак отметила, что в будущем большая ставка делается на благотворительные, внебюджетные деньги.

Ранее стало известно, что в ГМИИ имени Пушкина открылась выставка плакатов Альфонса Мухи, Анри де Тулуз-Лотрека, Жюля Шере. В ходе экспозиции посетители смогут через призму плакатов и афиш увидеть историю Парижа середины XIX века.

На выставке представлены 130 афиш из собрания музея, которые познакомят посетителей с историей рождения и эволюции плаката как вида искусства.

культура

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