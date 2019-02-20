Выставка плакатов Мухи, Тулуз-Лотрека и Шере открылась в ГМИИ имени Пушкина

Выставка плакатов Альфонса Мухи, Анри де Тулуз-Лотрека, Жюля Шере открылась в ГМИИ имени Пушкина. В ходе экспозиции посетители смогут через призму плакатов и афиш увидеть историю Парижа середины XIX века. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак.
"Мы выставку разделили на залы, которые характеризуют те или иные товары, которые рекламировались в ту пору. Художники разные по стилю, по задачам, очень много Альфонса Мухи, АнриТулуз-Лотрека много и художников, которых, может, мы хуже знаем, как Жюля Шере, но это все классики уже", – сказала она.
В экспозицию вошло 130 афиш из собрания музея, которые познакомят посетителей с историей рождения и эволюции плаката как вида искусства. Посетители также смогут увидеть работы Поля Гаварни, Леона Шубрака, Адольфа Вийетта и других. Выставка будет работать с 21 февраля по 21 апреля.
Ранее сообщалось, что в Государственном музее Александра Пушкина открылась первая монографическая выставка Карла Гампельна. Ее приурочили к 225-летию со дня рождения художника.
Как отметил на открытии глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, этому "удивительному" проекту "тесно в рамках одного музея", поэтому вторую часть мероприятия примет Исторический музей. По его словам, в проекте принимают участие 23 музея, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ имени Пушкина и Государственный Эрмитаж. Любителям искусства представят около 150 работ Гампельна.
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