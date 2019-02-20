Актер Театра имени Моссовета Сенченко скончался на 84-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Трефовый король"; режиссер - Василий Бизев, Ольга Кознова; сценарий - Владимир Пистоленко; производство - Центральное телевидение

Скончался заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Леонид Сенченко. Ему было 83 года, сообщает пресс-служба театра.

Сенченко окончил ГИТИС. С 1960 по 1966 годы был артистом Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн". С 1966 года работал в Театре имени Моссовета.