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15:36

Актер Театра имени Моссовета Сенченко скончался на 84-м году жизни

культура утраты

15:36

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Фото: кадр из фильма "Трефовый король"; режиссер - Василий Бизев, Ольга Кознова; сценарий - Владимир Пистоленко; производство - Центральное телевидение

Скончался заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Леонид Сенченко. Ему было 83 года, сообщает пресс-служба театра.

Сенченко окончил ГИТИС. С 1960 по 1966 годы был артистом Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн". С 1966 года работал в Театре имени Моссовета.

культура утраты

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