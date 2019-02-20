Первая участница России оценила призыв вице-премьера Украины по "Евровидению"

Первая участница от России на конкурсе "Евровидение-1994" Мария Кац прокомментировала призыв вице-премьера Украины отказаться от участия в музыкальном конкурсе из-за России.

"Евровидение" – это праздник музыки, он призван наоборот всех объединить, помирить и со всеми познакомиться. Хоть его и пытаются притянуть за уши к политике, мы на то и люди, чтобы как можно дальше отходить от этих склок", – цитирует певицу RT.

Кац считает возможный отказ Украины от участия в конкурсе абсурдом. По ее мнению, это никак не отразится на самом "Евровидении".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе из-за России. Политик полагает, что на международный конкурс от Украины не должен ехать исполнитель, который регулярно выступает в России. В этом случае лучше отказаться от участия совсем. Кириленко добавил, что это избавит Украину от объяснений об отсутствии дружбы между Россией.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финал отбора на конкурс от Украины пробилась группа YUKO, солистка которой гражданка России Юлия Юрина. Россию представит Сергей Лазарев, букмекеры поставили на его победу.