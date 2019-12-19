Художник анимационного кино Юрий Батанин умер в возрасте 67 лет

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Скончался художник анимационного кино Юрий Батанин. Ему было 67 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"С самого начала своей творческой деятельности в качестве художника-мультипликатора он проявил себя как оригинальный и глубокий мастер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Батанин был одним из самых востребованных художников, обладающих своим неповторимым индивидуальным стилем.

При участии Юрия Батанина создано более 50 фильмов, среди которых "И с вами снова я", "Тайна Третьей планеты", "Подружка", "Князь Владимир" и другие.

Два дня назад на 82-м году жизни скончался главный художник Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Сергей Алимов.