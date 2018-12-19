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19 декабря, 17:35

Москва порадовала археологов 6 тысячами находок в 2018 году

культура город

19 декабря, 17:35

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В этом году археологи обнаружили в Москве около шести тысяч старинных артефактов. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он назвал уходящий год удачным для столичных археологов, которые сделали ряд интересных находок на улицах города. "Каждая из таких находок обрабатывается, с каждой из таких находок работают московские археологи, а потом они пополняют фонды наших московских музеев", − цитирует Емельянова Агентство "Москва".

Глава ведомства добавил, что в прошлом году специалистам удалось отыскать примерно такое же число древних предметов.

Ранее также сообщалось, что 19 археологических памятников под открытым небом подготовили к зиме. По словам специалистов Мосгорнаследия, речь идет о сохранившихся до наших дней следах древних улиц и фрагментах зданий. В зависимости от состояния сохранности их либо накрыли стеклянным куполом, либо выставили в витрине.

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культура город

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