Мединский предложил ввести сбор в 3% с каждого билета в кино

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Министерство культуры подготовило новый проект неналогового сбора с фильмов и готово представить его на общественное обсуждение. Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Мединский. Предлагается заменить платеж в пять миллионов рублей сбором в три процента с итоговой кассы.
По словам министра, инициатива может принести дополнительно 1,5 миллиарда рублей, которые потратят на производство российских фильмов. Сейчас прокатчики платят только 3500 рублей за прокатное удостоверение в расчете за один фильм, сообщают "Ведомости".
Ранее Мединский уже объяснял, что новый сбор позволит зачистить прокат от низкобюджетного иностранного кино и получить деньги на развитие отечественного кинематографа.
Платить прокатчики будут в Фонд кино в течение 30 дней после премьеры. При этом взнос будут компенсировать за российские картины. Платить придется только за иностранные картины, которые профинансируют развитие отечественной отрасли. Впервые эту инициативу Минкульт озвучил в январе. Идея вызвала претензии у прокатчиков, продюсеров и режиссеров: они предупреждали, что из проката исчезнет качественное иностранное авторское кино.
Процент, который ведомство хочет взимать с кассы назвали впервые. Ранее только говорили о том, что выплата доли от сборов справедливее фиксированного платежа.
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