Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером

Видео: youtube.com/SearchlightPictures

Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Searchlight Pictures.

Главный герой картины – аферист Стэнтон Карлайл, который умело манипулирует людьми. Однако его жизнь резко меняется после встречи с женщиной-психиатром Лилит Риттер. Эти роли исполняют Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.

Кроме них, в фильме снялись такие актеры, как Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман, и другие.

В основе ленты лежит одноименный роман Уильяма Линзи Грешема, вышедший в 1946 году. Фильм дель Торо не является первой экранизацией книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Роли психиатра и мошенника в ней достались Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.

На создание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США.

Гильермо дель Торо получил известность благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла", и другим. В 2018 году его кинокартина "Форма воды" стала номинантом на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную статуэтку премии за лучший фильм года.

"Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в прокат в России 27 января 2022 года.

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