"Звезда по имени солнце": концерт-посвящение Цою пройдет в Кремле

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют легендарной группе "Кино". В концерте "Звезда по имени солнце" примут участие сразу несколько исполнителей и коллективов, ставших знаковыми для своего поколения: "Симфоническое кино" Юрия Каспаряна, гитариста и одного из основателей группы "Кино", группа "Сплин" и Баста (Василий Вакуленко). Во время концерта прозвучат новые аранжировки легендарных песен, среди которых "Пачка сигарет", "Группа крови" и "Восьмиклассница". Вечер пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер – Антон Шабуров.

"Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, – рассказал Василий. – Первая песня "Кино", которую я услышал, – "Пачка сигарет". Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления – большая честь для меня".

Нынешний год, пожалуй, один из самых насыщенных событиями, посвященными творчеству Виктора Цоя. Трибьюты, фестивали, где исполняются песни группы "Кино", проходят с неизменными аншлагами в разных городах и регионах России. И даже Metallica выбрала именно "Группу крови" для своего традиционного исполнения самой знаковой песни посещаемой ими страны.

Крылатая фраза "Цой жив" стала пророческой – его творчество действительно продолжает жить в каждом поколении, оставаясь актуальным во все времена.