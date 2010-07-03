"Звезда по имени солнце": концерт-посвящение Цою пройдет в Кремле

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют легендарной группе "Кино". В концерте "Звезда по имени солнце" примут участие сразу несколько исполнителей и коллективов, ставших знаковыми для своего поколения: "Симфоническое кино" Юрия Каспаряна, гитариста и одного из основателей группы "Кино", группа "Сплин" и Баста (Василий Вакуленко). Во время концерта прозвучат новые аранжировки легендарных песен, среди которых "Пачка сигарет", "Группа крови" и "Восьмиклассница". Вечер пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер – Антон Шабуров.
"Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, – рассказал Василий. – Первая песня "Кино", которую я услышал, – "Пачка сигарет". Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления – большая честь для меня".
Нынешний год, пожалуй, один из самых насыщенных событиями, посвященными творчеству Виктора Цоя. Трибьюты, фестивали, где исполняются песни группы "Кино", проходят с неизменными аншлагами в разных городах и регионах России. И даже Metallica выбрала именно "Группу крови" для своего традиционного исполнения самой знаковой песни посещаемой ими страны.
Крылатая фраза "Цой жив" стала пророческой – его творчество действительно продолжает жить в каждом поколении, оставаясь актуальным во все времена.
Билеты доступны по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: