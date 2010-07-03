Музейные работницы Москвы взорвали Сеть

Билетерши, гардеробщицы и музейные смотрительницы Москвы вышли из тени и взорвали Сеть. Они стали участницами нового социального проекта.

Сотрудницы Театрального музея имени Алексея Бахрушина вдохновили столичного фотографа Даню Головкина сделать социальный проект "Я тебе не бабушка!". Главная цель проекта – привлечь внимание к служению музейных смотрительниц, билетерш, многие из которых обладают хорошим чувством юмора, самоиронией и врожденной элегантностью.

Для фотопроекта их нарядили, накрасили, сфотографировали и теперь снимки поместят на столичные биллборды с надписями: "Я тебе не бабушка! Я твой путеводитель по истории театра!", "У Бахрушинского музея 10 филиалов. Пройди квест – найди меня", "В этом году 125 лет. Не мне, Бахрушинскому музею!" и тому подобными. Телеканал Москва 24 познакомился поближе с некоторыми из них сотрудниц столичных музеев.

Одна из героинь проекта – Анна Федоровна Назарова. Стаж работы в музее – 23 года. В современной моде и искусстве она в свои 76 лет разбирается как профессиональный критик. На фото она позирует в черном платье в пол и в очках. Вместе с ней – другие смотрительницы Бахрушинского музея, легендарные бабушки Москвы.

Анна Федоровна поделилась с журналистами, что следит за современной культурой и искусством, которое популярно среди молодежи. По ее словам, ее внук увлекается рэпом и даже пишет сам.

"Первый раз увидела его и послушала и... Ой, и меня захватило", – рассказывает она с энтузиазмом.

Подруги-ровесницы часто спрашивают ее, когда она уже выйдет на пенсию и оставит музей. Анна Федоровна говорит, что пока не готова к этому – не хочет бросать любимую работу.

Другая культовая бабушка культурной жизни Москвы – Галина Петровна Шишкина. Она своего рода легенда театра Джигарханяна, работает билетером почти 20 лет. От ее работы отчасти зависит, вернется ли зритель в театр или решит пойти в другой. Она рассказывает, что многие зрители могут приходить не только на спектакли. Например, одна из посетительниц отличилась тем, что постоянно печет пироги для сотрудников театра.

"У нас есть такая Оля, зрительница, она постоянно пекла пироги для нас и постоянно их приносила", – говорит Галина Петровна.

Им приятно, если гости не шумят в театре, не хрустят чипсами, не говорят громко по телефону во время спектаклей.

Эти культовые бабушки всегда радуются, если посетители искренне интересуются искусством. Они всегда готовы ответить на любые вопросы и часами рассказывать о том, в чем так хорошо разбираются.

