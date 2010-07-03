Единственный раз в сезоне: Александр Цыпкин с программой "Питерский Old school"

Фото: предоставлено организаторами

Единственный раз в сезоне программа "Питерский Old school" – Александр Цыпкин прочитает рассказ "Томатный сок".

Мало кто знает, но литературная карьера Александра началась с нескольких постов-рассказов в фейсбуке, которые были написаны практически от нечего делать. Он их редко читает со сцены, в этот же список попадает "Томатный сок", который обычно исполняет Данила Козловский и никто, кроме него. Но раз в сезон в небольшом камерном зале Александр вспоминает прошлое и читает свои самые первые истории, может, не такие выстроенные, как нынешние, но искренние, настоящие и правдивые.

"Я особенно люблю эту программу, во-первых, потому что я очень редко читаю "Томатный сок". Как вы знаете, этот рассказ исполняется только моим другом Данилой Козловским и никем другим. Иногда я хулиганю и сам его читаю. Во-вторых, истории, описанные в этих постах, которые потом вошли в книжку, искренние и настоящие, немного детские, немного наивные, хулиганские, но бесконечно мне дорогие. Хочу с вами ими поделиться. Всех жду в малом зале в Гоголь-центре" – говорит Цыпкин.

Александр Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Дебютировав в 2015 году, он выпустил два сборника рассказов ("Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий"), ставших бестселлерами. Один из них в 2018-м вошел в топ-10 российских книжных магазинов наряду с произведениями Олдоса Хаксли, Виктора Пелевина и Джорджа Оруэлла. Совокупный тираж двух книг составил уже более 200 000, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Рассказы Александра Цыпкина переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.

Прозу Цыпкина, помимо самого автора, читают со сцены Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и другие артисты.

Вечера под названием "БеспринцЫпные чтения", в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, проходят с аншлагами в ведущих московских театрах, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто, Женевы, Берлина и других городов.