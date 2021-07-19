Стартовало народное голосование литературной премии "Здравомыслие-2021"

Фото: пресс-служба премии "Здравомыслие"

Организаторы литературной премии в области медицины "Здравомыслие-2021" 19 июля запустили этап народного голосования.

Отдать свой голос за лучшую книгу можно на официальном сайте премии, но предварительно нужно пройти регистрацию. По итогам этого этапа конкурса определятся по три претендента на победу в каждой из номинаций:

"Рецепт здоровья" (популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта);

"Шаг вперед" (книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине);

"Эскулап" (мемуары и биографии врачей);

"Лучшая идея книги" (для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА).

20 сентября

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Народное голосование стартовало на платформе Crowdspace и продлится до. Послежюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определит победителей премии 2021 года.

В этом году конкурс "Здравомыслие" проходит в третий раз, участники прислали более 170 заявок. Цели премии – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни.