Стартовало народное голосование литературной премии "Здравомыслие-2021"

Фото: пресс-служба премии "Здравомыслие"
Организаторы литературной премии в области медицины "Здравомыслие-2021" 19 июля запустили этап народного голосования.
Отдать свой голос за лучшую книгу можно на официальном сайте премии, но предварительно нужно пройти регистрацию. По итогам этого этапа конкурса определятся по три претендента на победу в каждой из номинаций:
В этом году конкурс "Здравомыслие" проходит в третий раз, участники прислали более 170 заявок. Цели премии – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни.
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