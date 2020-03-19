Эминем объявил победителя конкурса на скоростное чтение рэпа

Фото: скриншот видео twitter.com/eminem

Известный рэп-исполнитель Эминем назвал победителя челленджа на скоростное чтение рэпа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Видео лучшего исполнителя музыкант опубликовал в Instagram. Победа досталась пользователю под ником JackSherlock1.

Эминем дал старт новому флешмобу после того, как установил новый рекорд скорости читки. В своем треке Godzilla музыкант за 30 секунд произнес 229 слов. В итоге он призвал желающих попробовать повторить необычное достижение.

Скорость чтения победителя конкурса пока не раскрывается.

В январе 2020 года Эминем выпустил новый альбом. Как и ранее, исполнитель отказался от маркетинга и рекламы, а потому приятно удивил поклонников.

