Эминем объявил победителя конкурса на скоростное чтение рэпа

Фото: скриншот видео twitter.com/eminem
Известный рэп-исполнитель Эминем назвал победителя челленджа на скоростное чтение рэпа. Об этом сообщает "Газета.ру".
Видео лучшего исполнителя музыкант опубликовал в Instagram. Победа досталась пользователю под ником JackSherlock1.
Эминем дал старт новому флешмобу после того, как установил новый рекорд скорости читки. В своем треке Godzilla музыкант за 30 секунд произнес 229 слов. В итоге он призвал желающих попробовать повторить необычное достижение.
Скорость чтения победителя конкурса пока не раскрывается.
В январе 2020 года Эминем выпустил новый альбом. Как и ранее, исполнитель отказался от маркетинга и рекламы, а потому приятно удивил поклонников.