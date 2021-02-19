Коллектив Московского дома национальностей получил благодарность президента РФ

Фото: youtube.com/Московский дом национальностей
Коллективу Московского дома национальностей вручили благодарность президента РФ. Глава государства отметил общественные достижения организации.
"Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.02.2021 № 29-рп "О поощрении" коллективу ГБУ города Москвы "Московский дом национальностей" была объявлена благодарность за большой вклад в укрепление мира и согласия в обществе и реализацию социально значимых проектов", – указано в пресс-релизе учреждения.
Ежегодно на площадках Московского дома национальной проводят более 800 мероприятий разного формата. В них принимают участие как жители, так и гости столицы.
В ноябре 2020 года в Москве вручили награды лауреатам премии "Гордость нации". Церемония состоялась в театре "Геликон-опера", где отметили директора Московского дома национальностей Владимира Тарасова, первого замдиректора Диляру Сафаралиеву и начальника Московского центра интеграции Галину Бурову.
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