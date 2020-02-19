Фото: ТАСС
В настоящее время дрессировщик чувствует себя хорошо
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. В настоящее время он чувствует себя хорошо.
"Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах", – написал Запашный в своем Instagram.
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Итак,в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника( 3 и 4, 4 и 5 позвонки)! Доктор сказал,что опять смогу поднимать Льва на плечах💪 Завтра( ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо- не люблю долго лежать 😬 Всем спасибо ещё раз😍🙏 So this time I was cured by one of the best neurosurgeons in the country, professor Sholtz. Two hours of general anesthesia. Two hernias in two levels of the spine (between the third and the fourth vertebra and between the fourth and the fifth one). The doctor said that I would be able to lift the lion again very soon💪 Tomorrow (exactly the day after the operation) I will be allowed to get out of the bed and maybe the stick from my back will be removed. I fell good. Don't like to lie for a long time. Did not get used to lie a lot😬 #запашный#такоебывает#такаяработа#мояжизнь#ялюблюцирк#zapashny#ilovecircus#mylife#russia#circus#germany #зож#клиника #позвоночник #россия#германия #болетьплохо #ilovemyjob#ямашина
Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)
Дрессировщик заверил, что сейчас с ним все хорошо. Он добавил, что уже завтра ему разрешат вставать.
Ранее стало известно, что Эдгару Запашному сделают операцию на колене в Германии. Такое решение было принято после консультации у врачей.
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