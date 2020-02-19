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В настоящее время дрессировщик чувствует себя хорошо

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

"Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах", – написал Запашный в своем Instagram.



Дрессировщик заверил, что сейчас с ним все хорошо. Он добавил, что уже завтра ему разрешат вставать.

Ранее стало известно, что Эдгару Запашному сделают операцию на колене в Германии. Такое решение было принято после консультации у врачей.