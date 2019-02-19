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21:38

Госфильмофонд оцифрует плакаты к советским и дореволюционным фильмам

культура технологии кино

21:38

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В России планируют создать электронный каталог киноплакатов к более чем 30 тысячам советских и дореволюционных фильмов. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Как рассказали в ведомстве, Госфильмофонд сможет оцифровать свою обширную коллекцию в рамках национального проекта "Культура". В главном киноархиве страны хранятся не только свыше 75 тысяч кинофильмов, но и около 450 тысяч фотографий, монтажных листов, сценариев и других материалов, напомнили в Минкультуры. "Также в коллекции более 30 тысяч оригинальных плакатов к советским фильмам, а также к дореволюционным лентам", − сказано в сообщении.

"На сегодняшний день большинство плакатов не оцифрованы и представлены лишь в бумажном варианте", − подчеркнули в министерстве. Перевод коллекции в "цифру" сделает эти материалы более доступными.

Проект предусматривает, что на сайте Госфильмофонда разместят полный перечень фильмов, бумажные материалы к которым есть в архиве. По информации Минкультуры, все представленные онлайн плакаты защитят водяным знаком. Поиск можно будет вести по названию фильма, художнику и году.

культура технологии кино

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