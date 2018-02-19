Скончался джазовый музыкант Дидье Локвуд

Фото: ТАСС/Zuma/Jean Marc Quinet

Джазовый музыкант и скрипач Дидье Локвуд скончался на 63-м году жизни. Факт смерти подтвердили его родные, сообщает "Вечерняя Москва".

Причина смерти музыканта пока не называется.

Дидье Локвуд родился 11 февраля 1956 года во Франции. В 1994 году артист переехал в Нью-Йорк, где жил два года. За свою музыкальную карьеру записал более 20 пластинок.

Музыкант изобрел уникальную манеру французского джаза в стиле фьюжн. Также он был одним из лучших исполнителей кельтской музыки.

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