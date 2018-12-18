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Журнал Forbes составил список самых богатых знаменитостей. Рейтинг в очередной раз возглавил американский режиссер Джордж Лукас. Его состояние в настоящий момент оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

В тройку лидеров также попали режиссер Стивен Спилберг с состоянием 3,7 миллиарда долларов и телеведущая Опра Уинфри (2,8 миллиарда).

В список самых богатых селебрити также вошли легендарный баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Ежегодный рейтинг самых богатых американских знаменитостей составляется с учетом дохода их компаний, а также стоимости их недвижимости и предметов искусства.

Ранее сообщалось, что автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг уступила лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Журнал Forbes назвал рейтинг мировым, хотя в нем учитывались только продажи книг в США.

Если годом ранее британская писательница возглавляла список, то теперь опустилась на вторую позицию. Первое место в рейтинге досталось американскому автору Джеймсу Паттерсону, который известен серией детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Доход Паттерсона оценили в 86 миллионов долларов, тогда как Роулинг заработала только 54 миллиона долларов.