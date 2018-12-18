Ушла из жизни художница и скульптор Любовь Лондон

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В Москве на 95-м году жизни скончалась художница и скульптор Любовь Лондон, сообщает Агентство "Москва".

Она умерла вечером 17 декабря в квартире на проспекте Мира. Предварительно установлено, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Лондон была членом Союза художников СССР, долгое время работала на ВДНХ. Создала галерею портретов художников, ученых и музыкантов.

Скульптуры людей и животных ваяла из фарфора, фаянса, керамики, бронзы и мрамора. Ее работы выставлены в музеях России и зарубежных стран, в том числе Украины, Германии и Италии.