Более 400 музыкантов прибудет на XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ

Фото: Национальный Дельфийский совет России

XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Московской области с 22 по 26 ноября.

Планируется, что в соревнованиях по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация – примет участие более 400 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны СНГ.

Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из которых по результатам выступлений определится победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый.

В число жюри и гостей войдет более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

Детали и программа доступны по ссылке.