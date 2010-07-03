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Культура

18:43

Более 400 музыкантов прибудет на XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ

культура фестивали

Фото: Национальный Дельфийский совет России

XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Московской области с 22 по 26 ноября.

Планируется, что в соревнованиях по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация – примет участие более 400 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны СНГ.

Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из которых по результатам выступлений определится победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый.

В число жюри и гостей войдет более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

Детали и программа доступны по ссылке.

Официально первые Игры состоялись в 582 году до нашей эры в Греции. А в 2000 году при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран. К настоящему моменту проведено 13 молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тысяч юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

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