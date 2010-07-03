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Культура

15:25

Авторскую экскурсию по выставке "The Beatles и не только" проведут в Центре им. Люмьер

культура выставки

Фото: предоставлено организаторами

Председатель фан-клуба The Beatles в России и основатель сайта beatles.ru Алексей Богаевский проведет в Центре фотографии им. братьев Люмьер специальную экскурсию по выставке Гарри Бенсона "The Beatles и не только".

19 октября Богаевский расскажет посетителям про интересные и малоизвестные факты из истории группы 1964–1966 годов. Именно в этот период с ливерпульской четверкой работал шотландско-американский фотограф Гарри Бенсон, а для The Beatles эти годы стали важнейшими для всей их карьеры, самыми продуктивными и успешными.

За эти несколько лет группа стала легендой мировой музыки, а мир охватила битломания. Гарри следовал за ними, снимая концерты во Франции, первую поездку в США и выступление на популярной американской телевизионной передаче "Шоу Эда Салливана", турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе – "The Beatles: 8 дней в неделю".

На выставке представлены культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира Мухаммедом Али (1964), и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых влиятельных фотографий" журнала Time.

Когда: 19 октября, 16:00
Где: Болотная набережная, 3, строение 1, метро "Кропоткинская"

Билеты доступны по ссылке.

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