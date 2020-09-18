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Культура

18 сентября, 12:00

VI Международный совет по культурному наследию пройдет онлайн

культура город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

VI Международный экспертный совет по вопросам сохранения культурного наследия пройдет в российской столице с 21 по 25 сентября в онлайн-формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В нем примут участие руководители ведомств по охране памятников истории и культуры, ведущие мировые архитекторы и археологи, а также международные эксперты в области сохранения культурного наследия из многих стран мира. Отмечается, что участники мероприятия смогут познакомиться с инструментами рыночной экономики на примере европейских институтов.

В этом году на мероприятии обсудят вопросы сохранения культурного наследия в условиях пандемии. Участники совета смогут виртуально посетить ВДНХ, Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный", ГЭС-2, комплекс "Дом Наркомфин", а также образовательное учреждение "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26".

Также все желающие смогут присоединиться к онлайн-экскурсиям о метро и вебинарам. Спикерами мероприятия будут главный археолог Иерусалима Джон Зелигман, архитектор Северного округа Управления древностей Израиля Эран Мордохович, заслуженный деятель культуры Киргизской Республики Бакыт Аманбаева и другие.

Ранее портал "Узнай Москву" пригласил всех желающих принять участие в новой интеллектуальной викторине о столичных памятниках. Вопросы будут посвящены достопримечательностям города, выдающимся жителям и московским особнякам. Игра будет проходить в два этапа.

Отборочный этап проходит в дистанционном формате с 14 по 21 сентября. Для участия нужно авторизоваться на портале "Узнай Москву", а затем заполнить анкету на сайте квеста.

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