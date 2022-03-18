"Солярис", "Курьер" и "Вий" могут выйти в повторный прокат в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Киноконцерн "Мосфильм" предложил российским киносетям выпустить в повторный прокат 12 классических художественных картин, созданных на студии в разные годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня к повторному кинотеатральному прокату подготовлены 12 художественных фильмов: "Илья Муромец", "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Вий", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Мы из джаза", "Самая обаятельная и привлекательная", "Курьер", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Белый тигр", – говорится в релизе.

В "Мосфильме" пояснили, что все ленты прошли цифровую реставрацию изображения и звука. Концерн планирует в дальнейшем расширять список фильмов для повторного проката, дополняя его с учетом мнения зрителей и кинотеатров.

Ранее стало известно, что с 24 марта в российских кинотеатрах в повторный прокат выйдут фильмы "Брат" и "Брат-2", а 7 апреля в прокат выйдет "Салют-7". Также покажут ленты "Жмурки", "Морфий" и "Мне не больно".

На фоне ситуации на Украине крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых – Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.