Названы новые страны – участники фотоконкурса имени Стенина

Фото: РИА Новости/Александр Арефьев
Тунис, Таиланд и Республика Конго впервые приняли участие в международном фотоконкурсе памяти Андрея Стенина. Об этом сообщает РИА Новости.
Работы уже получены из десятков стран мира. В пятерке по числу заявок находятся репортеры из России, Бразилии, Индии, Ирана и Бангладеша. Куратор конкурса Оксана Олейник отметила, что они получают "очень сильные и яркие фотографии", в них раскрывается тема борьбы с коронавирусом, показаны не просто кадры пандемии, а глубокое осмысление и ее влияние на людей.
"Молодым фотографам интереснее рассказывать о приметах новой реальности, которую формирует пандемия в мире, чем просто тиражировать ее образы. Как фотожурналистов их интересуют новые ракурсы в развитии темы, а не ее констатация, что говорит о зрелом, не ученическом подходе наших участников к выбору сюжетов", – рассказала Олейник.
Международную команду жюри фотоконкурса объявили в конце января. Объявлены четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждой из них участники смогут направить по одной работе в двух категориях – "Одиночная фотография" и "Серия".
В этом году призовой фонд конкурса составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса Гран при получит 700 000 рублей.
Традиционно оценивать работы авторов будут ведущие мировые СМИ и известные фотографы.
Прием фотографий до 28 февраля продолжается на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.
Международный конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он призван поддержать молодых авторов и привлечь внимание общества к актуальным задачам фотожурналистики.
Информационными партнерами конкурса являются телеканалы "Россия Культура", Москва 24, а также информационно-новостной портал "Вести.Ru" и интернет-кинотеатр Tvzavr.
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