Третьяковская галерея получила в дар две картины художника Никонова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Государственная Третьяковская галерея получила в дар две картины художника Михаила Никонова. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"На самом деле, три работы Михаила Никонова, которые до этого дара находились в собрании Третьяковской галереи, это совсем немного для такого значимого художника. Поэтому приобретение еще двух работ 1980 годов имеет для нас очень важное значение, ведь мы все знаем, что Павел Третьяков собирал современное искусство, собирал не единичные работы, а последовательно собирал коллекции произведений того или иного художника", – сказала она, передает Агентство "Москва". Трегулова пояснила, что речь идет о картинах "Игроки I" и "Игроки III".

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея начала использовать новую систему охраны экспонатов после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщил исполнительный директор группы компаний "Стрелец", которая разработала систему, Михаил Левчук.

На картины установили датчики, которые отслеживают локацию. Если полотна передвигают, то на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги. Система будет действовать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.